JYP confirma la ruptura entre Jihyo, de TWICE, y Kang Daniel

El cantante Kang Daniel y Jihyo, integrante del grupo de K-Pop TWICE, informaron que han decidido terminar con su relación, de poco más de un año.

La pareja de “idols” hizo pública su relación en agosto de 2019, luego de que el medio Dispatch publicara unas fotografías de sus encuentros a escondidas, los cuales habrían iniciado en enero o febrero del citado año.

Publicación del medio de espectáculos Dispatch que demostraba la relación entre Jihyo y Kang Daniel

La razón de la ruptura entre Jihyo y Kang Daniel

De acuerdo con amigo cercano a la pareja, la razón de la ruptura se debe a que “ambos tenían metas claras. Como se enfocaron en el trabajo de su álbum, ya no se encontraban frecuentemente”.

Y es que TWICE presentó esta año dos álbumes en Corea del Sur, los cuales tuvieron una amplia promoción a pesar de las medidas impuestas por la pandemia de Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram 라스🤍감사합니다❣️ Una publicación compartida de TWICE (@twicetagram) el 29 Oct, 2020 a las 2:04 PDT

Por su parte, tras resolver sus conflictos legales con su anterior empresa, Kang Daniel lanzó dos EP como solista, tras su paso por Wanna One.

JYP, la empresa representante de TWICE, confirmó a través de un breve comunicado que “la ruptura tuvo lugar hace poco”.

Tendencia en redes sociales

Los fanáticos de la pareja hicieron tendencia el nombre de ambos artistas, a través de mensajes de “desconsuelo” por la ruptura.

me after knowing jihyo and kang daniel broke up. pic.twitter.com/TvsXKJnDKK — dali`ᴮᴱ⟭⟬ (@_sugagums) November 10, 2020

WAIT—NOOO KANG DANIEL AND JIHYO BROKE UP😭😭😭:’( pic.twitter.com/TFxtnFagVJ — 𝕷𝖚𝖓𝖆🖤 (@luvlylunatie) November 10, 2020

me after knowing kang daniel & jihyo twice broke up 😭🤧 pic.twitter.com/hij4N83rhz — pika🦋 (@syyfika01) November 10, 2020

Sungjoy, song-song couple, nam-lee, and Jihyo & Kang Daniel

Superior couples that never lasts💔💔🤧 pic.twitter.com/Tpil5fsZzU — Asawa ni @pledis_17 (@caratzy27) November 10, 2020

Con información de La República y Soompi en Español.