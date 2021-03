Kakao y Spotify llegan a un acuerdo: regresarán canciones de K-Pop

A diez días de que Spotify eliminara más de un centenar de canciones de K-Pop, debido a que –según explicó- no pudo llegar a un acuerdo con Kakao Entertainment (antes Kakao M); la plataforma anunció que los artistas estarán de regreso en el servicio streaming en Corea del Sur y el resto del mundo.

De acuerdo con información de Variety, ambas compañías entraron en una disputa, tras el lanzamiento de Spotify en Corea del Sur en febrero pasado.

Al no llegar a un acuerdo, Kakao decidió retirar los derechos de las canciones de sus artistas, entre ellos BTS, IU, APink (quienes en los últimos años han alcanzado fama internacional).

Fanáticos del K-Pop obligaron a Kakao a negociar

El portal destaca que fue precisamente la presión de los fanáticos lo que obligó a Kakao Enternainment a regresar a la mesa de negociaciones con Spotify.

“A través de sus diversas asociaciones en todo el mundo, incluido Spotify, Kakao Entertainment espera que los amantes de la música de todo el mundo puedan acceder fácilmente al contenido musical y de sus artistas para disfrutar del K-pop. Kakao Entertainment sigue comprometido con el ecosistema de la música coreana y su crecimiento”, señala un comunicado publicado por Variety sobre el acuerdo.

Captura de pantalla en la que se puede ver de regreso el último álbum de la banda de K-Pop BTS

¿Spotify llegó tarde a Corea del Sur?

Como informamos anteriormente, medios locales como Yonhap destacaron que la disputa se debía a una dura competencia de Spotify contra los servicios locales establecidos, como Melon, dependiente de Kakao Corp., Genie Music, subsidiaria del operador de telecomunicaciones KT Corp. y Flo, del operador rival SK Telecom.

“A pesar de la importancia del K-pop en todo el mundo, Spotify llegó tarde al mercado de transmisión de música coreana. Aunque Spotify identifica a Corea del Sur como el sexto mercado de música más grande del mundo, en febrero la compañía describió a Corea del Sur como el único mercado número 93 en el que su servicio estaría disponible”, destaca el artículo de Variety.

Captira de pantalla que muestra que "ReCode", el último álbum del grupo de K-Pop CNBLUE continúa sin estar disponible en la plataforma de Spotify

No obstante, aunque Spotify anunció que las canciones están de regreso, no ha puesto fecha para que estén disponibles en la plataforma, pues aún no se puede acceder a los últimos álbumes de agrupaciones como BTS, CNBLUE o BTOB.