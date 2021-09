Kaley Couco anuncia su separación; suma dos divorcios

LOS ÁNGELES.- Kaley Cuoco, conocida como Penny en serie "The Big Bang Theory", se separó de su esposo Karl Cook, después de tres años de matrimonio.

La pareja anunció que ya no están juntos en un comunicado enviado por su representante y que publican hoy varios medios locales:

