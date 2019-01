Kalimba habla sobre el caso de Daiana y su paso por la cárcel

Kalimba estuvo de invitado en el programa Montse & Joe donde habló sobre su paso por la cárcel cuando estuvo acusado de violación.

En el 2010 el cantante fue puesto en prisión durante 7 días supuestamente abusar sexualmente de Daiana Guzmán, quien en ese año tenía 16 años.

Durante la transmisión también se encontraban Laura Bozzo y Shanik Berman.

En un momento dado durante la platica con Bozzo tocaron el tema de la cárcel, en eso momento Yolanda Andrade recordó que Kalimba había estado en prisión.

“Sí, 7 días”, contestó.

Ante esto Shanik dijo que 7 días no eran nada, momento que el cantante comenzó a contar lo que había pasado.

“Espérate, espérate, son 7 días en los que no sabes si te vas a quedar ahí toda tu vida”, dijo.

También recordó que el tercer día estando ahí le había dado sed en la noche y que en su mente había pensado en ir a la tienda y al darse cuenta de que no podía había comenzado a llorar.

Cuando tú sabes que eres inocente, cuando tú sabes que no hiciste nada cuesta un poquito entender lo que está pasando”.

El día de los hechos

El ex integrante de “OV7”, dijo que había conocido a Daiana Guzmán y a su amiga Thaily Villalobos cuando fue a una discoteca a presentarse como DJ, porque eran las edecanes, incluso recordó que las bajó porque no lo dejaban trabajar.

“Las bajé de la cabina porque yo tocaba con viniles entonces brincaban, se movían y se me rayaba el vinil, entonces pedía que las bajaran en la cabina”.

También dijo que después del evento habían hecho un “after” en el hotel donde él se estaba hospedando, él había prestado su cuarto por ser el más grande y se fue a dormir a otra habitación.

“En la mañana nos llevaron al aeropuerto, dos días después me enteré de todo esto, de hecho Thaily, que fue quien dijo la verdad y me defendió, me escribió por Facebook y me dijo está pasando esto…” comentó.

También aclaró que para él fue muy fuerte todo lo que pasó porque él tiene una hermanita que en esa época tenía la misma edad.