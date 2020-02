Kalimba responde a quienes critican a Enrique Guzmán (Vídeo)

MÉXICO.- Kalimba negó que Enrique Guzmán sea racista, luego de los comentarios que el astro de la música hizo con respecto a las personas afroamericanas y refiriéndose a él en específico.

El cantante considera que el público no debería criticar tanto al intérprete de "Payasito" por esa broma.

Sin embargo, consideró que esta vez, Enrique Guzmán tuvo el “desatino” de decirlo frente a las cámaras.

“Conozco al señor Enrique, llevo ocho meses trabajando con él. Es cariñoso, me apoya mucho y me ha querido mucho. Me invitó a cantar en su disco, también en su gira y les juro que si fuera racista, esto no estaría pasando. Tuvo un desatino, un comentario que se tomó para mal, pero yo lo tomé con la misma comedia que lo tomo detrás de cámaras, porque así es”, puntualizó.