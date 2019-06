Kany García, la voz de mujeres en su lucha diaria

Va “Contra el viento”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Las mujeres van a su propio ritmo y dirección, sin seguir a nadie ni siquiera al viento, considera Kany García.

Para ello reunió a algunas de esas mujeres del espectáculo que le sirven de ejemplo y para dar testimonio, como Natti Natasha, Thalía, Lila Downs, Sofía Vergara, entre otras, en el disco “Contra el viento”.

Los pensamientos tocan diversas cuestiones de la vida: amor propio, las injusticias, tabúes, el amor, migración y las palabras que pueden cambiarlo todo.

Y cada uno servirá de introducción a cada tema que incluye el disco de la cantante.

La artista puertorriqueña se propone empoderar a las mujeres desde su primer sencillo “Hoy ya me voy”, en el que, explica, se atreve a decir “no” a un amor que no da para más, y “Para volver a amar”, tema de la telenovela homónima en la que las protagonistas buscan su felicidad y empoderamiento por encima del machismo.

Así, afirma la artista, dedica su nuevo disco a las mujeres, para que reflexionen y luchen por sus derechos.

“No están solas”

“Hay que hacerles saber a las mujeres que no están solas, que estamos presentes. Debemos ser valientes y seguir luchando por nuestros derechos, no podemos dejar abandonada la lucha para no permitir más injusticias”, expresa Kany García, cuya su madre, agrega, ha sido su más grande inspiración femenina.

Ella le enseñó a tomar sus propias decisiones e ir por sus sueños, aunque el mundo le dijera lo contrario.

“El arma más poderosa que tiene el hombre es la palabra que es capaz de adentrarse y perforar para toda la vida (…) una palabra clave en el momento justo puede cambiar el rumbo de tu vida”, dice Kany García en la canción “Las palabras”.

Convive con sus fans

El jueves pasado Kany García firmó autógrafos en Ciudad de México a la que acudieron cientos de sus seguidores.

Fiel a sus ideas

La cantante promete que no se va a detener para hacer las cosas que le apasionan.