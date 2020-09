Kanye West asegura que Dios le dijo que humillara a Taylor Swift

El rapero aseguró que Dios quiso que Taylor Swift pasara un mal momento en una entrega de premios

EE.UU.— En una entrevista con Nick Cannon, el cantante estadounidense Kanye West reveló que hacerle pasar un mal momento a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards del 2009 fue por voluntad de Dios.

"Si Dios no hubiera querido que corriera a interrumpir el discurso de Taylor Swift y que dijera que el premio se lo merecía Beyoncé, Él no habría querido que me sentara en la primer fila. Hubiera estado hasta atrás", expuso el rapero.