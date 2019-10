Kanye West lanza un álbum religioso; “Jesus Is King”

LOS ÁNGELES.- Kanye West publicó este viernes su nuevo disco de estudio, “Jesus Is King” (“Jesús es Rey”), con una temática religiosa que combina el rap y el gospel; ahora que el rapero está “sirviendo a Cristo”.

El esposo de Kim Kardashian lanzó el disco este viernes después de varios retrasos, porque el artista no estaba satisfecho con los arreglos de la publicación, que estuvo perfeccionando hasta la pasada noche, como ya hizo con su anterior trabajo “The Life of Pablo“; alterado incluso después de su estreno como un “disco vivo”.

“Ahora que estoy sirviendo a Cristo, mi trabajo es propagar el gospel, dejar que la gente sepa lo que él ha hecho por mí”, dijo el cantante sobre su nuevo trabajo en una entrevista con el programa de Apple Music, Beats 1.

To my fans



Thank you for being loyal & patient



We are specifically fixing mixes on “Everything We Need” “Follow God” & “Water”



We not going to sleep until this album is out!