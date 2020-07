Kanye West niega que su candidatura presidencial sea una broma

NUEVA YORK.— Kanye West dice que ya no es partidario de Donald Trump.

El rapero, que una vez elogió al presidente estadounidense y dijo que ambos comparían “la energía del dragón”, declaró a la revista Forbes que se “quitaba la gorra roja”, una referencia a la característica gorra de Trump con el lema “Make America Great Again”.

En un artículo publicado este miércoles, West también insistió en que su anuncio del fin de semana de que se postulará a la presidencia no era un ardid para generar interés en su próximo álbum.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION