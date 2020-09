Kanye West orina un Grammy como protesta contra sellos discográficos

EE.UU.— Kanye West sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que se ve cómo tomó uno de sus premios Grammy, lo puso en el retrete para después aparentemente orinarlo. Esta acción fue para mostrar su descontento con los sellos discográficos Sony y Universal.

Tras el vídeo, y ante la disputa que mantiene con los sellos y advirtió que no hará más música hasta que termine su contrato con ellos.

El intérprete de temas como "Flashing Lights" y "Stronger" también mostró una serie de imágenes de los contratos que tiene con Universal, dando a entender que entablará una demanda y por ello convocó a todos los abogados para que le ayuden.

El músico de 43 años invitó a otros artistas a unirse a su causa y les pidió apoyo, además de "prometerle a Dios" que no se detendrá.

"Te amo Drake, Kendrick, e incluso Taylor. Los necesitamos ahora mismo".

Bono can I get a retweet Love you Paul can I get a retweet love you Drake Kendrick even Taylor We need you right noooooow ⛷