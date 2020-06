Kanye West pagará los estudios de Gianna, la hija de George Floyd

A través de un representante, el rapero Kanye West informó de la donación de 2 millones de dólares a fundaciones benéficas a nombre de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, estos dos últimos, otras víctimas del abuso policíaco en Estados Unidos.

El representante explicó que la donación busca ayudar a las familias de Taylor y Arbery con gastos legales, mientras que el intérprete –además- se compromete a pagar la matrícula escolar de la hija de Floyd, Gianna, de seis años.

A diferencia de otras celebridades de la comunidad negra, West se había mantenido hermético y no se había pronunciado al respecto sobre la muerte de Floyd, cuya imagen se convirtió en el estandarte de la lucha racial contra la brutalidad policiaca.

As founder of @SKIMS, @kkwbeauty and @KKWFRAGRANCE - Diversity, equality and inclusion are at the core of my businesses and our community. My teams and I stand in solidarity with those making their voices heard in the fight against systemic racism. pic.twitter.com/LnkEmGtAhy