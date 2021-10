Kanye West se reinventa y cambia su nombre

El exesposo de la socialité Kim Kardashian ahora sólo se llamara "Ye".

LOS ÁNGELES .— Kanye West ha decidido cambiar su nombre y ahora sólo quiere ser conocido con el apelativo de "Ye", según anunció el propio cantante en su cuenta de Twitter.

Kanye West is a genius man. He been knew. pic.twitter.com/QVy2I5HluM