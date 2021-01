Kanye West y Kim Kardashian se divorcian: ''Ya se acabó''

El divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian es inminente, y todo parece indicar que ya está en marcha el trámite, según informó el portal Page Six.

Luego de que la pareja pasara por separado las fiestas de Navidad y Año Nuevo, parece que Kim no quiere esperar más tiempo y habría buscado a Laura Wasser, conocida como la abogada de las estrellas, para llevar su caso.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian and Kanye West are getting a divorce: 'She's done' https://t.co/xOJNBkCYE2 pic.twitter.com/ucbHE996Ci