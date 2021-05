Karla Díaz explica por qué la agresión a periodistas el día de su boda

Karla negó que los medios de comunicación hayan sido agredidos en su boda realizada el pasado fin de semana.

MÉXICO.— Karla Díaz, integrante del grupo JNS, aclaró la polémica que se generó con los medios de comunicación durante su boda con el también cantante y productor musical Daniel Dayz.

En días pasado, se dio a conocer que el enlace de la pareja que se llevó al cabo el pasado sábado 8 de mayo en Valle de Bravo, se vio empañado por la agresión a los reporteros que Karla y su pareja ejercieron sobre ellos.

Pese a que se habló de que la cantante habrían vendido la exclusiva de su boda a alguna revista de espectáculos y sociales, en conferencia de prensa de los 90’s Pop Tour ella lo negó y explicó lo que realmente desató su enojo.

Karla Díaz fue cuestionada sobre el zafarrancho que se generó con los medios el día de su boda, aprovechando su participación en el anuncio de las nuevas fechas de los 90’s Pop Tour explicó que la diferencias con la prensa se debieron al estrés que tanto ella como su ahora esposo tenían por el evento.

“Teníamos muchos días de mucho estrés porque como bien saben organizar una boda es todo un tema, queríamos algo muy íntimo, fue civil, no me he casado por la religiosa, ya los invitaré cuando suceda”, aseguró la también youtuber.