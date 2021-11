Luego de que el escándalo de Karla Panini y Karla Luna se diera a conocer, miles de personas en todo México se han puesto en contra de Panini, pues gracias a que supuestamente se metió en la relación de Luna y Américo Garza, la "ex Lavandera" se ha vuelto foco de críticas y comentarios negativos, incluso aunque este acontecimiento tiene ya muchos años.

Por esta razón, Karla Panini, ha utilizado constantemente sus redes sociales para defenderse de cualquier persona que intente atacarla, pues al compartir imágenes e historias de su vida diaria con Américo y sus hijos, incluidos los de Karla Luna, el "hate" cada vez va aumentando más y más.

En esta ocasión, fue a través de una transmisión en vivo por medio de Instagram que Karla Panini aprovechó para defenderse de todas las críticas que le hacen llegar.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo y no crean que no como, no crean que no vivo feliz y no crean que no hago mi vida. Mi vida está exactamente igual”