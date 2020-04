Karla Panini recomparte video; muestra cómo disfruta mientras la atacan

MÉXICO.— El nombre de Karla Panini volvió a ser tendencia en redes sociales, y eso gracias a la ocurrencia de un usuarios que compartió una imagen de ella junto a su pareja, Américo Garza.

Sin embargo, la imagen tenía un mensaje elemental en este tiempo de cuarentena: "Quédate en casa así “como te quedaste con el esposo de tu amiga”.

Como era de esperarse, la imagen revivió la polémica que vivió Karla al iniciar una relación con el exesposo de Karla Luna, su "amiga".

Luego de volver a recibir una gran cantidad de comentarios negativos, ofensas y burlas, Karla Panini cerro su cuenta de Instagram.

Aunque ella aseguró que desapareció de la red social porque su cuenta está en un proceso de verificación.

Pero a días de lo sucedido, una cuenta en Twitter compartió un video que supuestamente Karla volvió a publicar, con el fin de darle a entender a los que la critican, que ella vive su vida y no le importa lo que digan.

En el video la ex Lavandera le dice a sus atacantes:

“Me voy enterando que alguien me anda tirando hate en redes sociales otra vez. ¿Otra vez? ¿No se cansan? Yo acá en Cancún en un hotelote bien chido y ustedes tirándome hate. Soy el éxito y lo sé. No importa que tiren hate, nosotros les vamos a tirar muchas bendiciones”.