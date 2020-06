Karla Panini y Arjona se vuelven tendencia tras el sismo ¿Por qué?

Ambas personalidades se convirtieron en los protagonistas de las burlas y memes de los internautas que le encontraron el lado divertido al sismo

MÉXICO.— La mañana de este 23 de junio quedó marcada gracias al sismo de 7.5 que alarmó a todas las personas de la Ciudad de México y algunos estados de la República.

Pese al susto, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para culpar, una vez más, a Karla Panini por todos los problemas que se están viviendo en el 2020.

Sin embargo, en esta ocasión la exlavandera no estuvo sola, ya que Ricardo Arjona también protagonizó las bromas y memes que surgieron del sismo.

En Twitter, el nombre de Karla Panini se convirtió en tendencia debido a la gran cantidad de comentarios y memes en los que culpan a la conductora del sismo.

Como era de esperarse, el meme de la caricatura de Bob Esponja con el rostro de Karla se ha multiplicado, pero cada usuario le ha puesto su toque de creatividad.

Recién me doy cuenta que tal vez no habría sismo ni alerta de tsunami si alguien no se hubiera metido con él marido de su mejor amiga 😡😡

Ctpm karla panini! pic.twitter.com/eDoQGkPJ9n