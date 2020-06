Karla Souza se convierte en madre por segunda vez y presenta a Luka

Karla Souza recibió el viernes pasado a su segundo hijo, Luka, producto de su relación con Marshall Trenkmann.

La actriz de “Nosotros los Nobles” decidió compartir la exclusiva con la revista People, cuya publicación de julio tiene fotos de ella con su pequeño, quien nació en Los Ángeles y pesó 3.289 Kg.

“Gracias @people por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo ✨. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka”, escribió la actriz en Instagram, donde compartió la portada.