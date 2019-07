Karlie Kloss explica por qué dejo de modelar para Victoria’s Secret

EE.UU..— La modelo Karlie Kloss se desvinculó de la compañía en 2015, pero ahora ha querido explicar de forma extensa los motivos que le llevaron a tomar esa decisión dando a entender que su máster universitario en estudios feministas era incompatible con su papel de ángel.



“La razón por la que decidí dejar de trabajar con Victoria’s Secret es que no sentía que la imagen que estaba proyectando fuera una reflejo fiel de quién soy y del mensaje que quiero transmitir a las mujeres jóvenes de distintos lugares del mundo acerca de lo que significa la belleza”.

Sus demoledoras declaraciones se ajustan a la nueva actitud que ha abrazado en la segunda mitad de sus veintantos para no preocuparse tanto por cómo sus ideales puedan repercutir -positiva o negativamente- en su carrera.



“Creo que antes me preocupaba que pudiera quedarme sin un trabajo o una oferta. Pero ese no fue el caso. En realidad, cuanto más usaba mi voz y mi influencia, más respeto me ganaba entre mis iguales”, ha concluido.- Con información de Bang Showbiz