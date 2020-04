Karol G agradece versión de "Tusa" de Laura León: Es su "súper top"

MÉXICO.- La cantante colombiana Karol G se dijo loca por escuchar la versión de estudio de Tusa, el tema que comparte con Nicki Minaj, aunque en la voz de la mexicana Laura León, quien en un principio la cantó durante su participación en el Electric Daisy Carnival y recientemente estrenó el cover oficial.

Karol G aseguró conocer el trabajo de la apodada "La Tesorito" e incluso afirmó que es un "súper top" de su vida. Por ello es que no se negó a hacer una colaboración con la mexicana si se diera la oportunidad.

"Para que me lo creas tienes que haber escuchado todas las canciones que he cantado con gente que no es tan conocida y no ha pasado una frontera para que se escuchen", indicó.

La intérprete de Mi cama y Secreto sólo tiene una condición en la música, si la canción le gusta y le genera algo, hace todo lo posible por participar en ella, ya sea al grabarla en solitario o con otro artista.

"Si no me gusta no, porque todo es de química y tiene que fluir natural. Si con la persona que canta la canción no nos entendimos, tampoco lo voy a presionar. Ni por estrategia. Yo hago lo que sea si hay buena vibra y me gusta la canción".

-