Karol G busca ser “la cantante de música latina”

Miami (EFE).- La cantautora colombiana Karol G, que alcanzó el éxito con canciones de ritmos urbanos, quiere con su nuevo álbum “Ocean”, que lanza este viernes, “mutar” como la “cantante de música latina”, según expresó en entrevista con Efe.

“Yo amo hacer canciones y disfruto todos los géneros, todos los ritmos, no soy la cantante de reguetón, soy la cantante de música latina. Así quiero ser reconocida ahora”, manifestó la intérprete de “Mi cama”.

Carolina Giraldo, el verdadero nombre de la intérprete, manifestó sus ganas de ser libre a la hora de querer cantar una canción completa de pop, o de salsa o merengue “si vuelve una onda muy fuerte” de estos dos géneros tropicales, “o de lo que sea”, dijo.

Aseguró que está preparada para “ir mutando con la música, ir evolucionando a donde la música nos lleve”.

“Ocean” es un disco “muy diferente” a su primer disco de estudio, “Unstoppable”, en todos los aspectos y con “muy bonita energía”.

Muestra de esto son los temas que incluye como “Dices que te vas”, junto con su novio y rapero puertorriqueño Anuel AA.

Para Karol G, “Ocean” es el deseo de mostrar todas sus sensaciones y “las ganas de hacer no solo música urbana, sino otro tipo de música, de tocar otros corazones”.

“Yo creo que hay un poquito de todo y a mi no me da miedo tocar otros géneros, yo no quiero que la gente encasille a Karol G como la cantante de reguetón que está funcionando, yo quiero ser esa cantante de música latina”, precisó.