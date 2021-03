Karol G, con más seguridad al crear el disco “KG0516”

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Con una mayor seguridad como compositora, y un grupo de invitados de lujo, Karol G invita a sus fans a abordar el vuelo “KG0516”.

El título del álbum lanzado anteayer hace referencia al 16 de mayo, fecha en la que firmó contrato con su nombre artístico, en 2006.

“Ese fue el primer día que bajo un papel constatado legalmente me llamé Karol G, así que el viaje empieza desde ese momento”, dijo la cantante colombiana, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, en una entrevista desde Miami.

En la portada del álbum se pueden ver varios aviones, uno de ellos estratégicamente colocado en la entrepierna de un modelo musculoso.

El avión también aparece en el vídeo de presentación del álbum publicado en el canal de YouTube de la artista, así como en el de “Location” con Anuel AA y J Balvin, uno de sus sencillos lanzados previamente.

“Es un número de vuelo, es el vuelo al que estoy subiendo a mis fans, cuando escuchen mi álbum”, dijo Karol G.

En el álbum se destaca “200 copas”, una canción que interpreta en solitario sobre un desamor en el que menciona su megaéxito “Tusa”.

El tema tiene influencias de música ranchera mexicana y colombiana, pues el género es muy popular en su país. La canción evoca un ambiente de cantina.

“Me tomé unos traguitos para poder grabar esa canción”, contó. “Y la grabé en una toma porque quería que tuviera la intención. No que quedara perfecta. Simplemente como si yo me subiera de verdad a la cantina”.

Con su compatriota Camilo interpreta “Contigo voy a muerte”, un tema que habla de dos personas que pasaron un mal momento en una relación pero que buscan recordar lo bueno.

Lo grabaron juntos un día en el que los padres de Karol G también estaban en el estudio. Para la artista, la buena vibra es una parte muy importante del proyecto y por eso le encantó que Camilo compusiera con ella.

“Esa temática me sonaba como que si la cantábamos entre dos podría tener más sentido”, dijo.

“Creo que es una de las colaboraciones que va a dar mucho de qué hablar en el álbum porque se hizo muy mágica”, opinó.

En “DVD”, hace rimas atrevidas, con un estilo similar a “El Makinon” y “Bichota”. “Yo creo que ‘DVD’, ‘Makinon’ y ‘Bichota’ podrían ser primas hermanas”, dijo la artista.

“Estas tres canciones presentan a una mujer más atrevida, más arriesgada, más empoderada”.

Es un sentimiento que quiso compartir con sus seguidores, que “los hiciera sentir malos, empoderados, atrevidos”, agregó.

Ozuna es otro de los invitados para el álbum, en “Odisea”. Karol G escogió este título para la canción porque la interpretación y composición del astro puertorriqueño le recordaba mucho al primer álbum de éste, igualmente titulado.

“Además de que la canción habla de una odisea que está viviendo una pareja, creo que cuando la gente escuche el nombre y escuche a Ozuna en esa canción le va a llevar a todos como a ese momento, a momentos increíbles que vivimos con ese álbum”, explicó la cantante.

Por su parte, “Beautiful Boy” tiene una historia muy especial. Surgió de un vídeo que Karol G vio en Tik Tok con una chica haciendo un “cóver” de “Beautiful Girls” de Sean Kingston.

“Cuando yo escuché eso no sé por qué se me vino a la cabeza la idea de utilizar ese audio”, dijo.

“Le mandé el vídeo a mi productor y le dije, ‘necesito que empieces una canción’”. Al final se pusieron en contacto con la chica del vídeo, Emilee, y la incluyeron como colaboradora.

La joven quedó en muy buena compañía, pues también está invitado el rapero estadounidense Ludacris. “La rompió como en los viejos tiempos en sus canciones”, dijo sobre el rapero.

“El significado de la canción era ese amor que siento por ‘my beautiful boy (mi chico hermoso)’”, agregó sin referirse a alguien.

El tercer álbum de estudio de Karol G llega con el lanzamiento del vídeo de “El Makinon”. Nathy Peluso, Wisin y Yandel, Ivy Queen y Nicky Jam son otros de los invitados.

Karol G encabeza junto con J Balvin la lista de postulados a los Latin American Music Awards, con nueve menciones cada uno. Los premios se entregarán el 15 de abril en Sunrise, Florida.

La cantante se dijo complacida de competir en campos generales y no sólo como Artista Femenina o Urbana. Y es la única mujer en la categoría de Artista del Año, donde se mide con Balvin, Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, Eslabon Armado, Maluma, Ozuna y Sech.

“Ver mi nombre ahí a un lado de tantos artistas que admiro un montón, es un montón de felicidad”.

De un vistazo

Por más premios

Tras haber sido postulada al Grammy Latino en las categorías principales, su omnipresente “Tusa” con Nicki Minaj, incluida en “KG0516”, está nuevamente postulada a Canción del Año en los Latin American.

Algo superior

Karol G dijo que está tranquila, pues su canción es para ella una ganadora. “A mí me pueden quitar el número 1 de Billboard, me pueden quitar cualquier ‘chart’ (lista), puede no haberse ganado el Grammy, puede no haberse ganado ningún premio y ‘Tusa’ es ‘Tusa’, porque en realidad marcó mi generación y ese puede ser el premio más grande tal vez que haya en la vida”, dijo la artista.