Karol G enloquece las redes y es viral con sensual blusa y baile (vídeo)

Karol G enloqueció a sus fans al colgar en sus redes un vídeo donde porta un top bastante provocativo, hecho que incomodó a algunos y dejó a otros comentando que la colombiana realmente se veía espectacular.

La intérprete de "Ocean" de 30 años se grabó en un baño con su teléfono celular vistiendo un jean a la cadera y una blusa por encima del ombligo que al contonearse dejaba ver la parte inferior de su busto.

Su atuendo y sensuales movimientos al ritmo de la música despertaron comentarios de todo tipo entre sus seguidores.

Mientras unos la alabaron, otros no hicieron más que criticarla.

"Qué afán de enseñar todo... ¿llamar la atención?", "No se puede ser más vulgar, definitivamente el dinero no da la clase", "Yo tengo menos barriga y no me atrevo a tanto", escribieron algunos.