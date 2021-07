Karol Sevilla aprovecha su éxito

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Karol Sevilla ha demostrado ser más que una “chica Disney”, aunque este año ha vuelto a protagonizar una nueva historia de dicha firma en la que muestra una nueva etapa musical al aprovechar “la ola” de éxito que la acompaña.

“Hay que aprovechar este momento para lanzarte y ver a dónde te va a tirar”, dice Karol Sevilla sobre las decisiones que ha tomado para su carrera.

La más reciente es su regreso a Disney con “Siempre fui yo”, la primera serie de Disney Plus para Latinoamérica en la que se explora el suspenso y con la que retoma la actuación unos meses después de haber anunciado que pondría toda su atención en la música.

“Leí el personaje y me amarró, es un reto diferente a lo que he hecho, sobretodo a ‘Soy Luna’ (2016), me siento muy orgullosa de ser mexicana en este proyecto y poner en alto el nombre del país”, aseguró la cantante.

La serie de misterio es la primera que Disney Plus lleva a cabo en Latinoamérica y fue grabada en Colombia.

Karol Sevilla regresó a la música meses atrás con la promesa de mostrar una “nueva” Karol, más grande y con más personalidad y fue el sencillo “Tus besos”, que cuenta con más de 6 millones de reproducciones, la canción que abanderó dicha propuesta. “Nadie te entiende” es el segundo sencillo de este proyecto que la joven nacida en Ciudad de México muestra y en esta ocasión Karol pudo experimentar no solamente con sus sonidos, sino con su aspecto físico.

“Fue un reto muy grande, es una canción bastante locochona. Visualmente es muy colorido, un poco bipolar porque maneja muchas de mis personalidades de todos los días”, asegura.

Inspiración

El vídeo que acompaña la canción fue inspirado en la estética del K-Pop, de la que se confiesa fanática y donde se puede ver a la cantante vestida con colores pastel y con diversos aspectos llamativos que van del pelo blanco al rosa con maquillajes de fantasía.

“Desde el primer momento que entré al estudio y vi el foro, a los bailarines, las pelucas acomodadas y los vestuarios me llamó mucho la atención y disfruté cada transición”, relata la cantante quien confiesa que tuvo temor del resultado final.

No obstante, el producto terminado superó sus expectativas, por lo cual agradece a todo el equipo que la acompaña.

En sus vídeos una parte fundamental es el baile y eso lo explica el hecho que desde los seis años la protagonista de “Soy Luna” (2016) se ha dedicado a bailar, y aunque actualmente no toma clases espera poder retomarlas pronto.

“Nadie te entiende" fue escrita por Juan Pablo Villamil de Morat y aunque Sevilla no ha tenido la oportunidad de conocerlo, reconoce su trabajo y espera que muy pronto puedan escribir una canción juntos.