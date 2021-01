Karol Sevilla informa a sus fans que tiene Covid-19

La cantante y supuesta novia de Emilio Osorio es otra famosa que se ha enfermado de Covid.

MÉXICO.— Karol Sevilla empezó este 2021 llena de trabajo con el lanzamiento de su nuevo sencillo, sin embargo el coronavirus llegó a su vida para ponerle una pausa.

La protagonista de la serie "Soy Luna", compartió a través de una historia de Instagram que dio positivo al Covid-19.

"Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en Covid-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!", escribió.

La cantante dijo que se está recuperando lentamente (Instagram)

La cantante despertó las dudas y preocupación por parte de sus fans luego de mantenerse ausente de redes sociales. Ante de anunciar que se contagio de coronavirus, su última publicación registrada fue hace seis días.

