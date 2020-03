Katy Perry confirma estar embarazada

El primer hijode Katy Perry nacerá en verano

MÉXICO.— La cantante estadounidense Katy Perry, sorprendió a su público al confirmar que sí está embarazada, luego de las especulaciones sobre el tema.

La compositora reveló que tendrá su primer hijo junto al actor británico Orlando Bloom. A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la artista de 35 años dio la noticia: “Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando”, contó.

Además, la intérprete expresó a sus seguidores, el entusiasmo que le ha traído la noticia y aprovechó para platicar sobre su proceso a los espectadores: “Estamos emocionados y felices”.

La celebridad estadounidense, también compartió con sus fans algunos datos curiosos de su embarazo: “Literalmente, nunca me importó lo picante y ahora tengo que llevar la salsa Tabasco en mi bolso”, explicó.

Para hacer frente a la noticia, la compositora lanzó su nuevo video musical del tema titulado “Never Worn White”, a través de la plataforma YouTube, donde aprovecha para presumir su vientre al público.

La canción gira entorno a un temor al compromiso; sin embargo, durante el tema deja ver qué se siente preparada para una vida de pareja y junto a su primer hijo.

“Porque nunca me he vestido de blanco, pero quiero hacerlo bien, sí, realmente quiero intentarlo contigo. No, nunca me he vestido de blanco, pero estoy parada aquí esta noche porque realmente quiero decir sí”, dice en una de las estrofas.

Los fans felicitaron a Perry a través de comentarios: “Gracias por esta balada, necesitábamos esto. También felicidades por tu bebé, estoy llorando maldita sea“, escribió una cibernauta.

“Definitivamente una de las mejores canciones, me hizo muy feliz la noticia, acompañada de la canción”, concluyó la fanática.

