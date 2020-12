Katy Perry desata la locura tras lucir el cabello oscuro y con un flequillo

Este nuevo look transportó a sus fans al pasado, tiempo en el que la cantante lució el cabello oscuro con mucha sensualidad.

LOS ÁNGELES.— Katy Perry causó revuelo tras volver a lucir el "look" con el que se consolidó como una de las cantantes favoritos de esta nueva era de la música.

Asimismo, su "nuevo" cabello logró despertar el recuerdo de muchos fans, quienes amaron su melena de color negro azabache que presumió con sensualidad en vídeos como "I kissed a girl", "Hot N' Cold" o "Firework".

Sin embargo, pese a las felicitaciones y elogios que los fans han hecho sobre su nuevo look, la realidad es que solo se trató de una ilusión. Sí, la cantante regresó al cabello oscuro solo para una sesión de fotos.

Katy Perry regreso al cabello negro!!! pic.twitter.com/VyEefASGbA — Pug nutria (@NutriaPug) December 14, 2020

¿Es peluca?

Desde hace un tiempo, Katy ha optado por llevar el cabello corto y rubio, sin embargo, para una sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, la cantante presumió una larga y sensual cabellera oscura con flequillo.

Las imágenes que han causado revuelo y nostalgia fueron acompañadas de un simple mensaje en el que señala su reciente condición: "Madre".

Cabe destacar que Katy Perry lució una peluca, pero eso no evitó que algunos fans elogiaran lo bien que se ve con ese look, el cual también podría ser el anuncio de un nuevo álbum, pero eso es algo que todavía no se confirma.- Con información de redes sociales.

Katy Perry con cabello negro de vuelta era todo lo que necesitaba este 2020 pic.twitter.com/9O9eu0yce8 — Pug nutria (@NutriaPug) December 14, 2020

Katy Perry me devolvió a mi adolescencia :') pic.twitter.com/JHR1BWXgN0 — David (@Geovanni_Twix) December 14, 2020

Estado: enamorada de Katy Perry 🖤✨ pic.twitter.com/wfJk7pDzON — ᴬⁿᵃʰí 🔮 (@tortaxmisfavs) December 14, 2020

Katy Perry con el cabello negro es la mejor forma de cerrar el 2020 pic.twitter.com/yUFAFPUzXY — #Smile 😊 (@EnriqueKpMon) December 14, 2020

