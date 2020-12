Katy Perry pone a la venta sandalias de plástico de más de 900 pesos

La cantante causó revuelo luego de anunciar que ha lanzado una línea de sandalias que en cualquier mercado de México podrían costar 50 pesos.

MÉXICO.— Debido al gran éxito que varias celebridades han tenido luego de incursionar en áreas que no son las suya, Katy Perry decidió unirse a la lista. Es así como anunció su línea de chanclas de "gel" (plástico dirían en México).

Sin embargo, la línea de chanclas, llamada 'The Geli', en minutos se convirtió en tema de redes sociales, ya que internautas mexicanos señalaron que modelos como ese podrían encontrase a un menor precio en cualquier mercado o tianguis de México.

Give the gift of a third 👁 this holiday season with this ✨version of the Geli 🙏🏼 10% of all @kpcollections sales in December will go to the @LynchFoundation, one of my favorite nonprofit orgs that help teach many how to meditate 🧘‍♀️🧘🧘‍♂️ #shoesdaytuesday pic.twitter.com/o3yuEY6fvA