Katy Perry se transforma en una Mamá Dumbo

MÉXICO.- Katy Perry apareció en un episodio de Disney por el Día de las Madre, en el programa American Idol, en donde lucía un atuendo de "Mamá Dumbo".

La cantante de 35 años, compartió con Ryan Seacrest y los jueces Luke Bryan y Lionel Richie, su proceso de embarazo y que está a punto de pasar al siguiente nivel maternal.

“No sé lo que es ser madre, aunque siempre me he sentido muy maternal con mis amigos y mis admiradores, pero sé que estoy a punto de pasar al siguiente nivel”, así lo compartió la revista People.