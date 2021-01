Katy Perry se une a la celebración del 25 Aniversario de Pokémon

La cantante es una de las principales colaboradoras en la campaña musical masiva de un año para celebrar el 25 aniversario de Pokémon.

EE.UU.— Katy Perry se volvió tendencia de redes sociales luego de que se confirmara que formará parte de los festejos por el 25 aniversario de Pokémon.

Debido a que la exitosa serie de dibujos animados este 2021 cumple un cuarto de siglo, las celebraciones se extenderán durante todo el año.

Aunque la revista People dio a conocer que Katy Perry tendría una colaboración con Pokémon, la cantante a través de su cuenta de Twitter también compartió un vídeo promocional.

Where u were directly affects where u are now... ♥️



Meaning... I can’t believe I used to trade my POGS for @Pokemon cards at lunch in jr high & now I get to be part of the #pokemon25 celebration... let’s just say I’m feelin pretty⚡️electric⚡️bout it 👍🏻🤠 https://t.co/iyT2auQOn9 pic.twitter.com/16dSnRofg7