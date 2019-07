Keane y Travis anuncian conciertos en México en 2019

MÉXICO.— Keane y Travis se presentarán juntos en México en el mes de noviembre.

Las agrupaciones anunciaron en redes sociales que ofrecerán conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Se presentarán el 13 de noviembre en Monterrey, 15 en Guadalajara y 16 y 17 en la Ciudad de México en el Corona Capital.

We have kept you waiting long enough… there’s no way we could come back to Mexico without playing in Monterrey (13th Nov) and Guadalajara (15th Nov) along with @TravisBand!



Tickets will be available on Aug 7th (11am CT).



See you there! 🇲🇽https://t.co/bO0638AhZu pic.twitter.com/yOKnR4gHCI