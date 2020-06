Keanu Reeves protagoniza de nueva cuenta 'Bill & Ted"

"Bill & Ted Face The Music" Keanu sacará a flote su lado más cómico

EE.UU.— Para sorpresa de muchos, los actores Keanu Reeves y Alex Winter regresan para protagonizar la comedia de ciencia ficción “Bill & Ted” en su tercera entrega.

Este día Orion Pictures y Warner Bros., revelaron el tráiler oficial de la secuela titulada 'Bill & Ted Face The Music', programada para estrenarse el próximo 21 de agosto de 2020.

Como ya muchos saben, Bill y Ted son dos amigos que tuvieron aventuras épicas. Pero 19 años después viviendo como todo adulto, un visitante del futuro llega para informarles que deben crear una canción que salve al universo entero. Sin pensarlo dos veces los amigos trabajaran para completar la misión.

Whoa. The wait is finally over, dudes! Keanu Reeves and @Winter star in the first official trailer for Bill & Ted Face the Music! Watch now! And remember: be excellent to each other. 🎸⚡ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/oh7Oj3mVK3