Keanu Reeves, su trágica vida que lo inspira en sus películas

Keenu Reeves; vida y películas

Keanu Reeves cumple 55 años y sus seguidores lo celebran a lo grande. Actualmente el actor tiene casi 100 créditos en su filmografía IMDB. Sin embargo, aunque su carrera ha sido exitosa, la vida personal de Reeves es trágica, desde los tres años se ha enfrentado a un sinfín de sucesos que parecerían sacados de alguna de sus películas. Para los amantes del corazón y las actuaciones de Reeves, aquí un recuento que te permitirá conocer un poco más de la persona que se oculta tras el personaje.

El padre de Keanu Reeves abandonó a su familia

Reeves nació en Beirut, Líbano. Cuando tenía solo 3 años, Samuel, su padre, abandonó a la familia. Ya soltera, Patricia, su madre, se mudó varias veces y su crianza se desarrolló Hawai, Australia, Nueva York y Canadá.

En total, Reeves asistió a cuatro secundarias, pero las abandonó a los 17 años.

River Phoenix era el mejor amigo de Keanu Reeves

Keanu Reeves y River Phoenix

El actor River Phoenix fue considerado como uno de los actores más talentosos de su tiempo. Su trabajo en películas como Stand by Me y River’s Edge recibieron buenas críticas.

Phoenix y Reeves se conocieron mientras grababan I Love you to Death y después se volvieron mejores amigos. Años más tarde, cuando Reeves vio el guion de My Own Private Idaho, buscó a Phoenix para el papel, incluso viajó en motocicleta para convencerlo de actuar. Su amigo aceptó, pero en ese rodaje desarrolló una adicción a las drogas que luego lo mataría de una sobredosis a los 23 años.

La muerte de la hija y novia de Keanu Reeves

Keanu Reeves y su esposa.

Justo cinco años después de la muerte de su mejor amigo, Reeves conoció a la asistente de David Lynch, Jennifer Syme, en 1998.

La pareja se enamoró e iban a tener un hijo un año después.

El 24 de diciembre de 1999, mientras Reeves filmaba Matrix , Ava Archer Symes-Reeves, la hija de ambos, nació muerta.

El dolor de de perder a su bebé tensó la relación y la pareja se separó unas semanas después.

Desafortunadamente, un año y medio después, Syme regresaba a una fiesta en la casa de Marilyn Manson cuando murió en un accidente automovilístico. Tenía 28 años cuando falleció el 2 de abril de 2001.

Los buenos actos de Reeves sobresalen

A pesar de que en su vida hay episodios dolorosos, Reeves ha sobresalido por sus actos de bondad fuera de la pantalla y su cariño hacia sus seguidores.

Películas y vida ¿cómo se relacionan?

En sus elecciones filmográficas, Reeves tiende a interpretar personajes que tienen dificultades en la vida. En John Wick, por ejemplo, es un asesino tras perder a su esposa y su perro. Él mismo admitió que fue el dolor lo que le permitió hacer el personaje

“Fue lo suficientemente fuerte como para desenterrar su pasado, no era una venganza sino un reclamo”.

No todo es tristeza, actualmente es uno de los actores mejor pagados de Hollywood y utiliza su dinero para actos de caridad. Además sus fans no lo dejan solo, pues no es su vida trágica lo que les conmueve, sino sus actos solidarios. A Reeves lo han captado más de una vez tomando el metro y no le gustan los lujos. Todos esperan, con ansias, su próxima aparición.