Kendall Jenner enloquece a internautas con fotos para San Valentín

La modelo y hermana de Kim Kardashian compartió un par de fotos en los que presumen lencería para San Valentín de la marca de su hermana.

LOS ÁNGELES.— La lencería para el Día de San Valentin se ha convertido en un mercado de venta que ninguna famosa deja pasar. Tal es el caso de Rihanna y Kim Kardashian, quienes han encontrado en esta fecha una oportunidad para vender sus productos.

Sin embargo, para lograr que el público elija su línea de ropa han usado estrategias publicitarias muy fuertes, tal es el caso de la esposa de Kanye West, quien colocó como modelo principal de su lencería a su hermanita Kendall Jenner.

Y no pudo elegir mejor, ya que la también hermana de Kylie Jenner enloqueció a los usuarios de redes sociales con sus candentes fotos.

Kendall muestró su lado más sexy a la hora de elegir su ropa interior, pues para promocionar la lencería de Skims (la marca de Kim Kardashian), la modelo lució un diminuto bikini y un ceñido sostén rojo.

Acompañó su lencería con una tacones transparentes, cabello suelto y nada de joyería.

Las imágenes de la sesión de fotos en segundos se convirtieron en lo más comentado de redes sociales. Por supuesto, Kendall Jenner se convirtió en tendencia mundial y hasta la inspiración de varios memes.

Después de ver esa foto de Kendall Jenner I have simply decided to pass away pic.twitter.com/ex2IjrrhV3