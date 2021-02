Kendall Jenner lanza 'Tequila 818', bebida que hizo en México

El tequila de la modelo estadounidense ya hasta recibió un premio al mejor reposado.

GUADALAJARA.— Kendall Jenner no se quiso quedar atrás y al igual que sus hermanas, quienes han tenido éxito como empresarias, la modelo decidió poner a la venta una bebida alcohólica:'Tequila 818'.

La bebida además es de origen mexicano y aunque apenas se anunció su lanzamiento, ya ganó un premio como "el mejor reposado".

Hace poco menos de un mes, Kendall y Kylie Jenner alborotaron las redes sociales tras presumir sus vacaciones en una exclusiva zona de Punta Mita, Jalisco.

Sin embargo, Kendall no solo disfrutó de la belleza de las playas mexicanas, sino que también supervisó los últimos detalles para anunciar el lanzamiento de su bebida.

Tequila 818, es ahora el producto que la modelo promociona en sus redes sociales y que además con orgullo presume haber creado en Jalisco. Asimismo, Kendall ha indicado que ya fue premiado en los SIP Awards y Spirit Awards como mejor tequila reposado.

Y para el deleite de los consumidores, esta bebida cuenta con su versión en blanco, reposado y añejo.

Kendall Jenner se suma a la lista de celebridades que han creado una bebida alcohólica como George Clooney, Ryan Reynolds o Sean Combs mejor conocido como "P. Diddy".- Con información de El Heraldo de México y redes sociales.

Kenny! I am so so proud of you and the years of work and love you’ve put in to @drink818!! So excited for this!!! Everyone go follow @drink818 NOW!! @kendalljenner #DRINK818 #818TEQUILA #repost pic.twitter.com/kXUNeasd3r