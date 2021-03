Las hermanas Jenner nuevamente dejaron ver lo divertido que puede ser maquillarse y tomar tequila al mismo tiempo.

LOS ÁNGELES.— Kendall y Kylie Jenner además de ser famosas por formar parte del clan Kardashian-Jenner, también son unas exitosas empresarias.

Kylie con su línea de maquillaje ha logrado convertirse en una de las jóvenes más ricas, pero su hermana mayor no se queda atrás, ya que recientemente, Kendall lanzó su tequila, el cual está hecho en Guadalajara Jalisco y ya hasta fue premiado.

Pese a sus múltiples compromisos, las hermanas tienen tiempo para divertirse y de paso promocionar sus productos. Pero la combinación de bebidas alcohólicas y maquillaje es lo que ha provocado su viralización.

Un vídeo compartido en el canal de YouTube de Kylie Jenner mostró lo que puede suceder si se decide tomar bebida alcohólicas mientras se es maquillada.

Como Kendall, quien decidió ingerir su Tequila 818, mientras su hermana la maquillaba, sin embargo tras un par de vasos, las Jenner ya estaban ebrias.

Pero quien se mostró más irreverente — y borracha — fue Kendall, pues lloró y rompió el set donde grababan el "tutorial" de maquillaje.

Las hermanas menores de Kim Kardashian se convirtieron en tendencia de redes sociales debido a su actitud bajo la influencia del alcohol y el resultado de sus maquillajes que quizás nadie quisiera imitar.

Kylie telling Kendall she was beautiful every morning, when she struggled with acne is actually very sweet pic.twitter.com/upBc8Nk7yR