Kenia Os responde con emotivo mensaje a la polémica con Juan de Dios

Kenia Os compartió un vídeo en YouTube, en el que además de responder a varios cuestionamientos de los "keninis", como se les conoce a sus seguidores, también habló sobre la reciente polémica que vivió hace unos días con su excompañero de equipo Juan de Dios Pantoja.

Y es que muchos han señalado al esposo de Kimberly Loiza como misógino y acosador, especialmente porque en repetidas ocasiones ha amenazado con difundir material íntimo de Kenia Os; un acto que hoy le valdría sanciones penales, con la Ley Olimpia.

A principios de agosto, Juan de Dios volvió a ser blanco de críticas con un vídeo en redes sociales en el que acusó a Kenia de estar detrás del contenido del llamado “Zorrito Youtubero”, un creador de contenidos que ha dedicado gran parte de sus vídeos en hablar mal de Kimberly Loaiza.

Para Pantoja, el hecho de que Kenia supuestamente fuera amiga del youtuber era suficiente evidencia para creer que ambos orquestaron una guerra sucia contra Kim.

En el vídeo, con duración de una hora, Juan de Dios tachó de “inmadura” y “conflictiva” a Kenia, quien años atrás fuera su compañera en Jukilop, el canal de youtuber que comparten él y Kim.

Kenia formó parte del “team Jukilop”, pero según varios rumores decidió salirse del grupo, debido a que Juan quería –presuntamente- hacerle firmar un contrato que parecía injusto.

Tras su salida, Juan de Dios acusó a Kenia de haber hackeado la cuenta de Kimberly, por lo que él respondió cancelando todas sus redes sociales y bloqueando otras con su nombre.

En la reciente polémica, aseguró que él tiene mucho que ver con el éxito actual de su excolaboradora, insinuando que no tendría lo que hoy tiene, sino fuera porque él la obligó a empezar de cero.

Por su parte, Kenia ha contado en múltiples ocasiones lo difícil que le resultó comenzar de cero, pero que gracias al apoyo de sus “fieles keninis” pudo iniciar su carrera como cantante, en la cual ha sumado varios éxitos. Hoy está próxima a ofrecer un concierto en línea, con un acceso único de 99 pesos, titulado “MelanKos”.

Respecto a la polémica con Juan de Dios Pantoja, la youtuber de 22 años explicó a sus seguidores el por qué ya no mencionará más su pasado con el creador de contenidos:

“Yo sé que muchas personas estaban esperando este vídeo para que yo respondiera o dijera algo, pero es que de verdad, para mí, y es lo único que voy a decir respecto a todo este tema (…) no voy a responder nada, porque me parece injusto responder a cosas que ya no tiene coherencia e importancia en mi vida actualmente”.