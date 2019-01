Kevin Spacey queda en libertad tras ser acusado de abuso sexual

Madrid (Notimex).- Tras permanecer 11 minutos en el juzgado de Massachusetts, Kevin Spacey fue inculpado formalmente ante los cargos en su contra por cometer abuso sexual contra un joven de 18 años en julio de 2016.

De acuerdo con el diario El País, durante la audiencia celebrada este lunes, el juez no fijó una fianza, pero ordenó al actor de 59 años no tener ningún tipo de contacto con la supuesta víctima y su familia.

Spacey llegó hoy a un tribunal de Nantucket (EE.UU.) para ser juzgado por una presunta agresión sexual cometida en 2016 a un chico de 18 años.

Según los informes, Spacey dijo que se declarará inocente. EPA

El actor estadounidense Kevin Spacey es escoltado por la policía a su llegada al tribunal de Nantucket.

Próxima audiencia

De igual manera, fue programada una siguiente cita para el 4 de marzo, fecha en la que Spacey estará exento de compadecer.

En días anteriores, la estrella de “House of Cards” había solicitado no comparecer ante la corte para evitar que la publicidad negativa generada por el caso no aumentara, solicitud que fue denegada.

La visita al juzgado de Nantucket es la primera que puede significar cargos criminales contra el actor, quien enfrenta otras investigaciones y más de 30 denuncias por supuestos asaltos sexuales en Reino Unido y Los Ángeles.

Caso del supuesto abuso sexual

El pasado octubre, la presentadora y madre de la supuesta víctima, Heather Unruh, dio a conocer el caso, asegurando que Spacey había asaltado sexualmente a su hijo, William Little, cuando éste tenía solamente 18 años.

Semanas después, Unruh declaró en una conferencia de prensa que el también productor alcoholizó a su hijo con cerveza y whisky, presionándolo para que se fuera a una fiesta con él.

Hace algunas semanas se dio a conocer que Little grabó unos videos de la supuesta agresión, los cuales mandó a su pareja a través de una red social con el objetivo de solicitarle ayuda.

Los abogados del actor respondieron a la querella, asegurando que la víctima no reportó el incidente a las autoridades correspondientes la noche que sucedió o incluso al día siguiente, y que Little no fue entrevistado en persona por más de un año.