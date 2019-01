Kevin Spacey se declarará inocente en juicio por agresión sexual

Los Ángeles (Notimex).- El actor estadunidense Kevin Spacey se declarará inocente por la presunta agresión sexual a un joven de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts) en 2016, durante el juicio que se efectuará el 7 de enero próximo.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, los abogados de Spacey presentaron el pasado lunes ante la corte documentos legales en los que se anunciaba que el también director declarará que es inocente y quiere hacerlo sin comparecer ante el tribunal, ya que su presencia “amplificaría la publicidad negativa ya generada en relación al caso”.

Sin embargo, el juez del Distrito de Nantucket ha decidido que Spacey tendrá que presentarse el lunes próximo para responder a la querella que William Little presentó en su contra por una supuesta agresión sexual en 2016, cuando el joven tenía 18 años.

La estrella de la serie “House of cards” publicó un vídeo la semana pasada en el que, usando a su personaje “Frank Underwood”, defendió su inocencia ante las decenas de acusaciones en su contra por abuso sexual, asegurando que “si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no”.