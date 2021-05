Kim Jaejoong, de JYJ y exintegrante de TVXQ (DBSK), compartió recientemente para los escuchas “Nighttime Workshop” varias historias de “terror” que vivió con los llamados sasaengs (fans demasiado obsesivos que invaden la privacidad de sus estrellas favoritas) y se sinceró al decir que después de 12 años, está agradecido de ya no ser un “idol”.

Para quienes llevan un tiempo en el mundo K-Pop, las historias de “sasaengs” no son para nada extrañas, pues aparentemente ningún grupo que alcanza la fama logra escapar de este tipo de fanáticos. Incluso BTS tiene varias historias de seguidoras que han excedido cierto límite.

En el caso de Jaejoong, el intérprete de 35 años alcanzó la fama con DBSK, que debutó como quinteto en 2003 bajo el sello de SM Entertainment; siendo conformado además de Kim por Xiah Junsu, Yunho, Park Yoo Chun y Changmin. Actualmente TVXQ continúa como un dueto, con Yunho y Changmin, tras un sonado escándalo en la industria por los contratos de SM y la salida de sus otros integrantes.

TVXQ logró una fama internacional gracias a sus canciones, especialmente en 2008 con el álbum “Mirotic”, ello trajo consigo varias escenas con fanáticas que querían estar cerca de los idols, como se les conoce –y trata- a los artistas en Corea del Sur.

En este sentido, Jaejoong tiene varias anécdotas, pero recordó una en la que tuvo que llamar a la policía y que le dejó especialmente helado ante la respuesta de los oficiales a su denuncia. Y es que el también actor recuerda que había ocasiones en las que estos fanáticos lograban entrar a su casa y que de pronto recibía mensajes con fotografías de diversas partes de la casa, algunas veces con él adentro.

No obstante, una noche el también actor dice que se fue a dormir y llamaron a la puerta, pero al mirar por el intercomunicador no vio a nadie. El hecho se repitió en al menos tres ocasiones, sin que él pudiera ver a alguien en el intercomunicador, por lo que comenzó a asustarse, hasta que al abrir la puerta se topó con la pierna de una persona que intentó darse a la fuga.

Jaejoong logró dar con los responsables y llamó a la policía para denunciar el allanamiento a su casa, pero la respuesta de los oficiales lo dejó perplejo:

“ El policía me dijo: 'Es tu fan. Por supuesto que un fan puede venir, ¿por qué lo denuncias a la policía? Kim Jaejoong, no deberías ser tan cerrado ’, y se fue. Así era en ese entonces”, recuerda el cantante en declaraciones citadas por Soompi .

Recuerda que días después volvió a suceder la misma broma, pero al no responder la persona comenzó a mover violentamente la manija de la puerta.

El cantante cerró la plática con otra anécdota en la que pidió comida a domicilio y entonces el repartidor, cubierto por una gorra, le preguntó si lo conocía, a lo que él respondió que no.

Entonces esa persona le repitió la pregunta y ante la misma respuesta corrió al elevador del edificio y se fue. Jaejoong terminó llamando al restaurante para pedir información del repartidor y la administración le contestó: “Esa persona acaba de renunciar”.

El cantante se mudó poco tiempo después, pues estaba acostumbrado a cambiar de casa cada dos años, así como cambiar de autos y teléfonos, pues los sasaegs siempre terminaban averiguando estos datos para seguir acosándolo.

“Terminó para mí después de 12 años. Ya no me pasa a mí. Ahora, no me muevo y vendí todos mis autos. Finalmente soy libre. Incluso puedo caminar por las calles normalmente estos días. Estoy tan feliz".