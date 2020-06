Kim Kardashian ahora también estará en Spotify

La celebridad tendrá en la plataforma podcasts sobre temas legales

LOS ÁNGELES.— Kim Kardashian, la estrella del reality show más famoso del canal E! acaba de firmar un contrato con Spotify, por lo que en la plataforma podrás escucharla hablando de consejos judiciales.

Quizás pocos saben que la más famosa de las Kardashian ha estado estudiando Derecho a distancia, es por ello sus enseñanzas ahora las trasmitirá a sus seguidores a través de podcasts en Spotify.

Aunque aún no se sabe con exactitud cuáles serán los temas que la socialité abordará, se ha mencionado que la reforma del sistema penitenciario estadounidense será uno de ellos.

Pues la influencer ha estado muy comprometido con casos en los que se busca anular condenas erróneas, incluso en su reality show “Kim Kardashian West: The Justice Project”, mostró cómo llevó cuatro casos de sentencias presuntamente injustas que al final ganó.- Con información de Ámbito y Revista Clase.

UPDATE!!!! Thank you Supreme Court of the United States for granting a Stay of Execution for Ruben Gutierrez! Now his case will go back to the lower courts to decide the issues with his case! pic.twitter.com/5KffWWmet9