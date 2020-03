EE.UU.— Acostumbrada a causar polémica con sus declaraciones y lo que publica en sus redes sociales, la celebridad Kim Kardashian West, de nueva cuenta dejó a todos atónitos.

En esta ocasión, Kim demostró que el coronavirus ya había sido predicho para el 2020, pero que ahora debemos prestar más atención al futuro, ya que asegura que el coronavirus se repetirá en 2030.

Kim se ha convertido en el objeto de muchos comentarios luego de que compartiera una imagen con una predicción.

La famosa aclaro que la predicción, no la hizo ella ni Nostradamus, sino una psíquica.

Quién también predijo la pandemia del coronavirus y que ahora aseguró volverá en el año 2030.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d