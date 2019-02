Kim Kardashian confiesa que no puede controlar la psoriasis

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kim Kardashian confesó a través de su cuenta de Twitter que sufre un brote de psoriasis que le cubre todo el rostro y que no logra curar.

“La magnate del maquillaje, Kim Kardashian sufre un mal día de piel, antes de la clase magistral del seminario de belleza“, escribió el diario británico Daily Mail en su twitter.

Minutos después, la socialité respondió a la publicación para explicar, con un emoticon triste, que sufre psoriasis en su rostro.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Puede aparecer de forma progresiva o repentina, y aparece comúnmente en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo o la espalda.

En diciembre, Kim contaba a sus seguidores que estaba atravesando el peor brote de psoriasis de su vida y les pedía consejo a los usuarios de twitter que padecen la misma afección dermatológica.“Necesito ayuda tan pronto como sea posible“, escribió Kim Kardashian el 23 de diciembre en twitter.

It’s psoriasis all over my face. 😢 https://t.co/E94lI7mfDG

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 de febrero de 2019