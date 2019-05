Kim Kardashian impactó aún más después de la MET Gala

Kim Kardashian fue una de las celebridades que se esperaba ver en la MET Gala 2019. sin embargo, su look si bien fue excéntrico, no logró el asombro del público. Sin embargo, en el after party del MET dejó a muchos impactados.

Los diseños que uso Kim

Kim K. usó dos diseños nuevos de Thierry Mugler, el primero en la alfombra rosa de la MET Gala y el segundo en el After Party del evento.

El primer vestido se hizo especialmente para ella, el cual duró un aproximado de 8 meses su realización. Sin embargo, el detalle más peculiar de dicha prenda es que fue una creación de Mugler después de 20 años de estar en pausa.

Además, el vestido está inspirado en la Sophia Loren cuando actúo en la película “Boy on a dolphin”. En la escena Sophia sale del mar y sube a un bote, el vestido luce semitransparente a causa del agua.

KIM KARDASHIAN (Thierry Mugler). Me flipa el efecto que consigue el vestido que tardó 8 meses en hacerse. Flipante la inspiración en Sophia Loren en la película “Boy on a dolphin”. Mis dieses. (en su Instagram ha dejado unos stories muy interesantes). #MetGala #KimKardashian pic.twitter.com/WjfeeVnH2O — mrtprsgdy (@mprsgdy) 7 de mayo de 2019

El de Kim es una representación hecha en latex y con aplicaciones de cristal que simulan las gotas de agua. Cada detalle fue cuidado por ello la más famosa de las Kardashian lució un peinado y maquillaje estilo “wet”, que le daba ese aspecto como “recién salido del mar”.

Un estilo que impacto

El segundo vestido que uso para la fiesta posterior a la alfombra rosa del MET fue el que más impacto.

Kim se enfundo en un vestido azul cielo de látex con escote profundo, botas del mismo color y material y, una peluca de diamantes, todo el diseño mostraba sus curvas muy ceñidas.

Algunos usuarios de las redes sociales consideraron el look como una copia del que alguna vez había lucido la cantante Cher en una presentación, mientras que otros, lo vieron como un look chistoso y que podía compararse a uno que uso la cantante Laura León en un video musical.—