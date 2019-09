Kim Kardashian llora al descubrir que tiene artritis y lupus

Kim Kardashian se mostró muy consternada al descubrir las enfermedades que padece Kim Kardashian reveló que tiene lupus y artritis reumatoide.- Foto: Instagram Kim Kardashian da positivo en prueba de anticuerpos de Lupus.- Foto: Instagram Kim probó varias cosas naturales para minimizar los sintomas.- Foto: Instagram Kim decidió ir al médico y practicarse un examen de sangre para saber cómo estaba.- Foto: Instagram Kim deberá realizarse más pruebas en la sangre.- Foto: Instagram Un dolor de manos y cansancio fueron sus síntomas.- Foto: Instagram Kim se mostró aterrada ante la enfermedad que padece.- Foto: Instagram ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A Kim Kardashian le llueve sobre mojado. Además de algunos problemas familiares con el esposo de su hermana Khloe, en cuestión de salud le dieron una muy desgarradora noticia.

La socialité dio positivo a lupus y se enteró que tenía artritis reumatoide, lo cual se vio en el estreno de la temporada 17 de “Keeping Up with the Kardashians”.

“Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando“, dijo la empresaria entre lágrimas.

“Siento que literalmente me estoy desmoronando. Mis manos están entumecidas”, añadió.

Kim especuló que, basándose en los síntomas, creía tener artritis reumatoide, pero decidió buscar una opinión profesional.“Da mucho miedo“, reconoció. “Entonces, tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así”.

Luego recibió la llamada del médico al que visitó y fue ahí donde descubrió que sus pruebas de sangre habían dado positivo a lupus y la artritis reumatoide, lo que dejó a Kim Kardashian llorando.

Se sabe que el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo de una persona ataca sus tejidos y órganos, causando inflamación que puede afectar los diferentes sistemas del cuerpo.

Mientras que la artritis reumatoide también es un trastorno autoinmune que afecta el revestimiento de las articulaciones de una persona y puede provocar hinchazón dolorosa.