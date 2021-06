Kim Kardashian revela por qué se divorcia de Kanye West (vídeo)

La influencer decidió cerrar con broche de oro el reality que la catapultó a la fama. En el último episodio explica porque se separó del rapero.

LOS ÁNGELES.— Kim Kardashian finalmente reveló por qué decidió divorciarse del polémico rapero Kanye West. En el episodio final del reality show "Keeping up with the Kardashians", Kim habló con su madre, Kris Jenner, de los problemas que había en su matrimonio.

Con actitud calmada y segura, la también empresaria explicó que el cumplir 40 años y la pandemia le hicieron ver el cambio que necesitaba en su vida.

La socialité comparó su matrimonio con la relación amorosa de su hermana Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson -quienes hace meses protagonizaron un escándalo porque Thompson engañó a Khloé con la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordin Woods- porque ellos compartieron momentos en la pandemia tan simples como hacer ejercicio juntos todas las mañanas e invitaban a Kim.

