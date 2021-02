El fin de "Kimye" es un hecho, pues tras varios rumores y polémicas declaraciones por parte del rapero, Kim solicitó el divorcio.

LOS ÁNGELES.— Kim Kardashian West solicitó este viernes 19 de febrero el divorcio de Kanye West luego de seis años y medio de matrimonio.

Fuentes familiarizadas que no estaban autorizadas a hablar públicamente confirmaron que la socialité presentó la solicitud en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El documento no estaba disponible de inmediato.

La estrella de realities Kim #Kardashian presentó los papeles para divorciarse de su marido, el rapero #KanyeWest, después de casi siete años de matrimonio, informaron el viernes el sitio de noticias de celebridades TMZ y Variety pic.twitter.com/lkishl269O — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 19, 2021

El inminente fin de “Kimye” acaba con una de las uniones de celebridades más famosas del siglo XXI entre una superestrella de reality shows y un magnate del hip hop y la moda.

Además, durante su matrimonio la pareja procreó a cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Un romance que parecía eterno

Kanye West y Kim Karsashian comenzaron a salir en 2012 y tuvieron a su primera hija en 2013.

West le propuso matrimonio poco después, usando una pantalla gigante en el estadio vacío de los Giants de San Francisco. Se casaron el 24 de mayo de 2014 en una fortaleza renacentista en Florencia, Italia.

Era el primer matrimonio para Kanye West, de 43 años, y el tercero para Kardashian, de 40.

La solicitud de divorcio llega tras el anuncio de que el programa que hizo famosa a Kim y su familia, “Keeping Up With The Kardashians”, llegará a su final este 2021 luego de 14 años al aire.

Kim Kardashian and Kanye West File for Divorce https://t.co/77gKur5f3N — Variety (@Variety) February 19, 2021

