Kim Kardashian usaría su divorcio para su reality show

Si hay algo que sabe hacer Kim Kardashian es aprovechar las oportunidades, incluso en el peor de los momentos.

Según se dio conocer días atrás, la empresaria habría enviado a su ex Kanye West los papeles del divorcio tras seis años de matrimonio.

Sacar provecho

Ahora se reveló que Kim estaría pensando documentar todo el proceso.

Kim Kardashian quiere sacar máximo provecho de su situación a nivel mediático y económico.

Contaría todo

Así lo revelaron fuentes cercanas a la familia.

Según se dio a conocer, Kim contaría en la última temporada del reallity familiar 'Keeping Up With The Kardashians', sus sentimientos y emociones de su ruptura amorosa.

También lee: Kim Kardashian solicita el divorcio a Kanye West tras casi siete años de casados

Con información de redes sociales y terra.com.mx