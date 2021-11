¿Quién es Kim Morgan? La guionista que conquistó a Guillermo del Toro

Ella es Kim Morgan, la guionista que conquistó a Guillermo del Toro.-Foto de internet Guillermo del Toro y Kim Morgan se casaron en secreto en mayo de este año.-Foto de internet Ambos están por estrenar "Nightmare Alley" cinta con la que se conocieron.-Foto de internet Guillermo del Toro estuvo casado por 17 años con Lorenza Newton.-Foto de internet Con Lorenza tuvo dos hijas: Mariana y Marisa.-Foto de internet Ella es Kim Morgan, la guionista que conquistó a Guillermo del Toro.-Foto de internet ❮ ❯

Hace unos días el director Guillermo del Toro dio a conocer que estaba casado con la guionista Kim Morgan, pues en una entrevista la mencionó como su esposa. Su relación lleva poco más de tres años y ambos se encuentran trabajando en la nueva producción del reconocido cineasta "Nightmare Alley".

Según reportes de la revista Variety, la pareja contrajo matrimonio en mayo del presente año con una ceremonia muy privada y discreta. Cabe recalcar que Guillermo del Toro estuvo casado por 17 años con Lorenza Newton y con quien tuvo dos hijas: Marisa y Mariana. Desafortunadamente, tomaron la decisión de separarse en febrero de 2017.

¿Quién es Kim Morgan?

Además de ser conocida por su trabajo como guionista en Hollywood, es también historiadora del arte y crítica de cine. Asimismo, igual se ha destacado por ser curadora de festivales cinematográficos y fue por un tiempo presentadora del canal Turner Classic Movies y su servicio de películas en streaming, FilmStruck.

Fue jurado del Festival de Sundance y formó parte de la dirección del Telluride Film Festival en Colorado. Su trabajo también ha figurado en revistas como Sight & Sound, Playboy y The Los Angeles Review of Books. Como guionista realizó dos cintas: "Seances" y "The Forbidden Room", además de la que trabaja actualmente junto a del Toro.

En sus redes sociales Kim Morgan muestra un poco de su vida personal, pues en octubre pasado compartió una foto de Guillermo del Toro felicitándolo por su cumpleaños. También ha publicado fotos con artistas del mundo del cine y constantemente demuestra lo mucho que ama su trabajo y el séptimo arte.

¿Cómo se conocieron Guillermo del Toro y Kim Morgan?

Se conocieron en 2018, justo cuando Guillermo empezaba a trabajar en la cinta "Nightmare Alley". La relación no tardó en convertirse en romance, pues en los premios Óscar de ese mismo año, se les vio juntos durante la alfombra y la premiación y estuvo alado del director cuando recibió los premios por "Mejor director" y "Mejor película" gracias a la aclamada cinta "La forma del agua".

Debido a que compartían el mismo trabajo, sentimientos y emociones, la nueva pareja decidió contraer matrimonio tres años después y en mayo de 2021 fue que se casaron en secreto. Durante el festival LACMA Art + Film Gala fue que Guillermo del Toro se refirió a Kim como "mi esposa".

Ambos se encuentran apunto de estrenar su producción juntos "Nightmare Alley" en la cual han trabajado desde que se conocieron y se retrasó por la pandemia de Covid-19. Expertos señalan que podría ser acreedora de un Óscar así como de otros premios. Esta cinta representa el debut de Kim Morgan como guionista de un largometraje.