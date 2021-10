Kimberly Flores se confiesa; pensaba que Edwin Luna era infiel (vídeo)

MÉXICO.- No es un secreto que el matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna es mediático, sobre todo por la presunta infidelidad de la modelo con Roberto Romano en "La Casa de los Famosos". Recientemente salió a la luz que el líder de la "Trakalosa de Monterrey" fue el primero en tener "mala fama".

Durante un vídeo en Youtube, la pareja realizó declaraciones sobre su relación, recordando cómo se conocieron.

“No sabes el nivel de artista que eras porque en Guatemala la banda llevaba poco de haber entrado, no sabía mucho de tu música, no sabía mucho de tu género y menos de ti, pero la persona que conocí fue la que me llamó mucho la atención, en ti conocí a alguien distinto, pero al final tenía ese miedo del artista que llega, quiere acostarse con alguien y nunca más se vuelve a recordar de la persona y es que hay muchos que dicen que tienen una en cada lugar y así me pasó el día en que te conocí”, confesó Kimberly Flores.

A pesar de que la relación de Kimberly Flores y Edwin Luna está llena de subidas y bajadas, se mantienen unidos. Mientras tanto, Roberto Romano sigue asegurando que sí sostuvo una relación con la guatemalteca.